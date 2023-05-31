Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerini geride bırakırken, seçim öncesi yapılan anketlerle ilgili tartışmalar da sürüyor. Ünlü anketçi Murat Gezici ile siyasal iletişimci Ferhat Murat canlı yayında birbirine hakaret yağdırdı.

Haber Global canlı yayınında seçim anketleriyle ilgili tartışma sözlü kavgaya dönüştü. Siyasal İletişimci Ferhat Murat ile Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici çok sert ifadelerle birbirlerini suçladı.

İki taraf da birbirine sahtekarlık ve yalancılıkla suçlarken, programın moderatörü Saynur Tezel araya girmekte güçlük çekti.

İşte canlı yayındaki o hakaretler:

Murat Gezici: Kendisi iletişim mühendisliğine soyunmaya çalışan birisidir.

Ferhat Murat: Seyircilerimiz Twitter adresine girsinler baksınlar.

Murat Gezici: Böyle bir şey olabilir mi? Nezaketsiz, saygısız.

Ferhat Murat: İkisinde de yanılmışsın bizi yalancılıkla suçluyorsun. Benim içinde olduğum araştırma şirketi ilk turda ,ikinci turda doğru bildi. İkisinde de çakmışsın, bizi burada yalancılıkla itham ediyorsun. Yalan mı bu veriler? Halkı manipule eden sizin gibiler yüzünden, muhalefet seçmeni depresyon içerisinde. Sizin yüzünüzden. Kazanacağız zannettiler. Bizi yalancılıkla suçlayacak insan varsa en son kişi sensin.