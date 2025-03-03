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Canlı yayını terk eden AK Partili Miroğlu'ndan ''Kürtçe yayın'' talebi

Canlı yayını terk eden AK Partili Miroğlu'ndan ''Kürtçe yayın'' talebi
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne silah bırakma ve kendisini feshetme mesajının Kürtçe bölümünün yayınlanmamasına tepki gösterip canlı yayını terk eden AK Partilli Orhan Miroğlu, Kürdoloji bölümünden mezun olan gençlerin TV’lere istihdam edilmesini önerdi.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, geçtiğimiz hafta HaberTürk'te katıldığı programda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısı yaptığı metnin Kürtçesi okunurken televizyonlarda yayınların kesilmesine tepki göstererek "Kürtçe çok mağdur bir dil. Kürt meselesini çözüyoruz ama Kürtçe üzerinden tartışmaktan da alamıyoruz" demişti.

Miroğlu'nun bu tepkisine HaberTürk yazarı Nasuhi Güngör, "Beni kastediyorsanız ben bu gruba girmiyorum" diye cevabını vermiş, Miroğlu, "Lafımı kesme. Dili inkar edilen halkın dilinin televizyonda konuşulmasından neden rahatsız oldunuz anlamadım" demişti.

Güngör'ün "Sözlerinize dikkat edin" cümlesi üzerine Miroğlu bu defa "Sus da dinle biraz. Herkese müdahale etmek senin hakkın mı Nasuhi? Ahmet Türk'ün bunu Kürtçe okuması doğru bir şey. Büyük oranda Kürtlerle ilgili bir meseleyi çözeceğiz. Biz dilimizle inkar edilmek istemiyoruz" diyen Miroğlu, tartışmanın uzamasının ardından yayını terk etti.

Bu tartışmanın ardından Miroğlu bugün sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Kürtçe için yaptığı teklifi dile getirerek, “Muş, Bingöl, Dicle, Mardin- Artuklu Üniversitelerimizin Kürdoloji bölümünden mezun olan ve iş bulamayan binlerce insan var, başlangıç olarak her TV kanalı Kürtçe bilen bir kişiyi istihdam etsin, var mısınız yok musunuz?" dedi.

Orhan Miroğlu’nun  yaptığı paylaşım şöyle: “Mızrak çuvala sığmıyor! Diyoruz ki, Kürtçe’ye karşı medyamız ilgisiz, bu dili tanıma ve saygı gösterme yönünde çaba sıfır! Diyorlar ki, Öcalan’ın açıklamasında suç unsuru olabilir diye yayınlamadık! Yalan! Öcalan’ın o açıklaması, devletin ilgili kurumlarından bağımsız mı? Sonra Öcalan’a umut hakkı konuşulurken Öcalan yeni bir suç neden işlesin?! İlgili kurum Öcalan’a neden suç işletsin, bütün bu çabalar yeni yeni suçlar yaratmak için midir? Elbette değil. Somut bir teklif yaptım: Muş, Bingöl, Dicle, Mardin- Artuklu Üniversitelerimizin Kürdoloji bölümünden mezun olan ve iş bulamayan binlerce insan var, başlangıç olarak her TV kanalı Kürtçe bilen bir kişiyi istihdam etsin, var mısınız yok musunuz? Bu arkadaşlar da gerekli hallerde tercüme etsin dinleyicilerinize! Kürtler de böylece kendi dillerinin gördüğü bu saygıdan memnun ve mutlu olsun! Çünkü Kürtler bu saygıyı sadece devletten beklemiyor, devlet ve hükümet son yirmi yılda elbette üstüne düşeni yaptı, daha da iyi şeyler olacak bunu da görmek mümkün. 20 milyon insanın konuştuğu veya az çok bildiği bir dile karşı görevlerinizi yapmanızı ticari anlamda dahi engelleyen zihniyet değilse fırsat bu fırsat de hadi buyrun! Civan Haco ve Hülya Avşar’a düet yaptırdığınız zamanı hatırlayın ve işe koyulun görelim, bütün eleştirilerimiz için sizlerden özür dileyeyim!”

Etiketler orhan miroğlu ak parti abdullah öcalan canlı yayın habertürk
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