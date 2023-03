Çarşı'ya terör davası açan savcı açığa alındı

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın tribün liderlerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında iddianame hazırlayan Cumhuriyet Savcısı HSK tarafından açığa alındı.

Gezi olaylarının ardından Beşiktaş takımının taraftar grubu olan Çarşı grubu hakkında "Hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlaması ile iddianame hazırlayan Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısının HSK tarafından önceki gün açığa alındığı ortaya çıktı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre parasal bir mesele nedeniyle Cumhuriyet savcısı yanında bulunan bir kadın ve bir erkek ile bir iş yerine gitti. Burada şahıslardan birinin kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, diğerinin ise kendisini polis olarak tanıtarak para tahsil etmeye çalıştı. İddiaya göre A.M. ise savcı olduğuna dair kimlik kartını gösterdi. Müştekilerin şikayetiyle soruşturma başlatıldı. A.M.’nin yanında bulunan iki kişi “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklanırken, A.M. hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı. Dün ise HSK 2. Dairesi A.M. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verdi.

ÇARŞI DAVASININ ARDINDAN TERFİ ALMIŞTI

A.M.’nin 2014 yılında hazırladığı Çarşı iddianamesinde 35 isim şüpheli olarak yer alırken, Çarşı grubu liderleri olarak tanınan Erol Özdil, Cem Yakışkan ve Numan Bülent Ergenç’e, 'Hükümeti yıkmaya teşebbüs' ve ‘Silahlı terör örgütü kurma’ suçlamaları yöneltiliyordu. Diğer şüphelilere ise, "hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlamasının yanı sıra, 'Çarşı grubunun liderlerinin kurduğu silahlı örgütün üyesi olmak', 'kamu görevlisine direnmek', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri düzenlemek', 'ruhsatsız silah bulundurmak' gibi suçlamalar yöneltiliyordu.

Çarşı davasını açtıktan sonra İstanbul Adliyesi’nden Bakırköy Adliyesi gönderilen A.M. önce terfi alarak Küçükcekmece Başsavcıvekilliği’ne atandı. Sonrasında ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Son süreçte Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan A.M. dün itibarıyla görevden uzaklaştırıldı.

SAVCI’DAN AÇIKLAMA: ‘KUMPAS’

A.M. kendisine olayın adli bir olay olduğunu ve kendisine bir kumpas kurulduğunu belirterek, “Her şey ortaya çıkar. Sadece biraz sabredin” dedi.

HalkTv