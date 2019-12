''Cep''teki güvenlik Neredeyim Servisi!

HABER3COM // ÖZEL

Türkiye Bursa Uludağ'da kaybolduktan tam 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan 2 dağcı için ağlıyor. Bu üzücü olay her an ve hayatımızın her hangi bir noktasında başımıza gelebilecek olumsuz durumlarda ne yapmalıyız sorusunu akıllara getirdi.

Aklımıza önce akıllı telefonların marifetiyle "bir yakınıma Whatsapp üzerinden konum atarım" yanıtı gelse de, internetin çekmediği noktalarda bu çözüm işe yaramayacaktır. İşte tam bu noktada işe yarayan bir cep telefonu servisi var.

Hayatımızın değişilmez parçası olan cep telefonları aslında kaybolduğunuzda, kaçırıldığınızda ya da konumunuzu öğrenmek veya bir yakınınıza iletmek istediğimizde internet bağlantımız olmasa dahi sadece bir kısa mesajla imdadımıza yetişiyor.

Turkcell ve Türk Telekom abonesiyseniz sadece tek 1 SMS ile Vodafone abonesiyseniz ise bir aramayla o anki konumunuzu öğrenebilir ya da bir yakınınıza iletebilirsiniz.

Bu konum özelliğinin çalışabilmesi için akıllı telefona da ihtiyaç olmaması büyük avantaj. Yani ister Andorid isterse iOs yazılımını kullanan cep telefonları olsun isterse de eski cep telefonları olsun, SMS atabildiğimiz tüm cep telefonlarından bu konum servisine ulaşmak mümkün.

NEREDEYİM SERVİSİ NASIL ÇALIŞIYOR ?

Asla karşılaşmak istemediğiniz bir durumda kaldığınız anda cep telefonunuzdan sadece 1 SMS atarak servise ulaşabilirsiniz. GSM operatörlerinin "Neredeyim" servisinin kullanımını sizler için aşağıda madde madde anlattık.

TURKCELL İÇİN NEREDEYİM SERVİSİ

Turkcell abonesiyseniz ve eğer konumunuzu siz öğrenmek istiyorsanız, cep telefonunuzun SMS menüsüne girin. Neredeyim yazıp 2200'a SMS gönderin. İşte bu kadar basit. Birkaç saniye içerisinde cep telefonunuza konumunuzla ilgili detaylı bir SMS iletilecektir. Bu detaylı SMS'in içerisinde hem adres bilgisi hem de bulunduğunuz konumun harita üzerindeki görüntüsü de resim olarak yer alıyor. Bunlara ek olarak SMS'in içerisinde size en yakın polis karakolu, sağlık kuruluşlarının iletişim bilgileri de paylaşılıyor.

KONUMUNUZU ARKADAŞINIZA DA GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Turkcell Neredeyim servisinin bir diğer güzel özelliği ise konumunuzu anında bir başkasıyla paylaşabilmenize imkan vermesi. Konumunuzu bir başka kişiyle paylaşmak isterseniz, cep telefonunuzdan yine SMS menüsüne girin. Bu sefer Neredeyim yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp konumunuzu göndermek istediğiniz kişinin cep telefonunu yazın. ( Örneğin: Neredeyim 05000000000 ) Mesajı gönderdikten sadece birkaç saniye sonra bu sefer konumunuzla ilgili detaylı bilgiler yazdığınız cep telefonuna gönderilecek ve cep telefonuna konumunuzla ilgili SMS alan kişi sizin SMS'te belirtilen konumda olduğunuzu görecektir. Yine SMS'in içerisinde hem adres bilgisi hem de bulunduğunuz konumun harita üzerindeki görüntüsü de resim olarak yer alıyor.

TÜRK TELEKOM ABONELERİ İÇİN NEREDEYİM SERVİSİ

Türk Telekom aboneleri de Turkcell aboneleri gibi Neredeyim Servisi'ni kullanmak istediğinde cep telefonlarının SMS menüsüne girip, Neredeyim yazıp 7777 nolu telefona göndermesi yeterli olacaktır.

VODAFONE ABONELERİ İÇİN NEREDEYİM SERVİSİ

Vodafone aboneleri ise Neredeyim servisi için SMS üzerinden hizmet alamıyor. Bunun yerine eğer Vodafone abonesi iseniz "Neredeyim Sesli Yanıt Servisi" için Türkiye sınırları içerisinde 7016 numarasını arayarak o anda bulundukları konumun, il-ilçe-mahalle bilgisini dinleyebilirsiniz. Ancak yurtdışında dolaşım (roaming) halinde olan Vodafone aboneleri "Neredeyim Sesli Yanıt Servisi"ni kullanamıyor.

