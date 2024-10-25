CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi

CHP'nin 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği 'Yaşam Hakkı' mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından, 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı' mitingi olarak yapılması kararlaştırılırken, CHP lideri Özel "Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı" diyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının da gerçekleşeceğini duyurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Terör saldırısı üzerine altı ili kapsayan Doğu turu programını iptal ederek Ankara’ya dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün ikinci kez saat 18.00'da toplanan MYK toplantısı sona erdi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda CHP'nin 27 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği 'Yaşam Hakkı' mitinginin, TUSAŞ'a düzenlenen saldırının ardından, 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı' mitingi olarak yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Miting "Birlikteyiz, bir aradayız, korkmuyoruz" temasıyla İstanbul'da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi kararını paylaştı. Özel paylaşımın devamında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili konuştu.

Özel’in “Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Biz de korkmuyoruz! 27 Ekim'de İstanbul'da Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni yapıyoruz. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101'inci yılında 1. Meclis'te toplanarak, Anıtkabir'e yürüyoruz” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

“Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelemeksizin yapmaya karar verdik. Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak, biz sinersek şiddet hakim olacak. Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için 27 Ekim Pazar günü saat 14.30’da, İstanbul’da Beşiktaş Meydanı’nda Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde buluşuyoruz.

Bir diğer tartışma konusu da 29 Ekim kutlamaları. 101. yılda da Cumhuriyet’i hep beraber kutlayacağız. Terörü bahane ederek bu kutlamaları sönükleştirmeye çalışacaklara, bu ülkeye korku yaymaya çalışacaklara da şunu söylüyoruz; Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Onun için korkmuyoruz ve hep birlikte 29 Ekim’de kutlamaları coşkuyla gerçekleştiriyoruz.”