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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ADD Genel Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ADD Genel Başkanı ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Bozkurt ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile partideki makamında görüştü.

Etiketler chp genel başkan özgür özel
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