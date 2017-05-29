İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
Ulaştırma Bakanı açıkladı ! Karayollarında yeni dönem
Ulaştırma Bakanı açıkladı ! Karayollarında yeni dönem
Komşuda büyük şok ! Savaş uçağı düştü
Komşuda büyük şok ! Savaş uçağı düştü
FETÖ'nün firar ofisi ortaya çıkarıldı
FETÖ'nün firar ofisi ortaya çıkarıldı
Emniyet'te yeni FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Emniyet'te yeni FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri
CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü !
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü !
Maliye Bakanı açıkladı: Gece 12'ye kadar açık olacak
Maliye Bakanı açıkladı: Gece 12'ye kadar açık olacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mayıs 2017 13:19

CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, stadyum isimleriyle ilgili bir öneride bulundu.

CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri
A+ A-

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Stadyumların simgeleşmiş isimleri geri gelmelidir. Beşiktaş Stadyumu'na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine 'arena' adları verildi. Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Budak, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "arena isimlerinin kaldırılması" ile ilgili açıklamasını hatırlattı.

Stadyumların simgeleşmiş isimlerinin kaldırıldığı süreçte, Erdoğan'ın haklı itirazlara kulak tıkadığını ve seyirci kaldığını savunan Budak, açıklamasında şu ifadeleri kulandı:
"Cumhurbaşkanına da stadyumların isimlerini değiştiren kurumlara da 'günaydın' demek gerekiyor. Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimleri kazınırken hiçbir ses çıkarılmayacak, aradan iki, üç yıl geçtikten sonra 'arena' rahatsızlığı belirecek öyle mi? Şimdi arenalar kaldırılıp, stadyumlar geri gelecekse, o stadyumların simgeleşmiş isimleri de geri gelmelidir. Beşiktaş Stadyumu'na İnönü adı iade edilmelidir. Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, Rize gibi illerdeki Atatürk stadyumları yıkıldı, yeni yapılan stadyumlara ise Atatürk adı yerine 'arena' adları verildi. Şimdi bu stadyumlara da Atatürk adları iade edilmelidir. Malatya'daki yeni stadyuma İnönü adı verilmelidir. Eğer sadece arenalar kalkacaksa, rahatsızlık duyulan kavramın arena değil, Atatürk ve İnönü isimleri olduğu anlaşılacaktır."

Statlardan 'Arena' kelimesi kalktı !Statlardan 'Arena' kelimesi kalktı !

Budak, "arena" isimlerinin kaldırılmasının, Türkçe isimlere dönüşün adımı olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı zaman zaman yabancı isimlerden de şikayet ediyor. Ama bunun yolu, aklına estiğinde bazı yerlerin isimlerinin değiştirilmesi değildir. Bir strateji oluşturulmalı ve bu çerçevede adım atılmalıdır." görüşünü vurguladı.

AA

çetin osman budak , stadyum , chp