CHP'li Erdem'i istifa ettirdiler !

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Twitter adresinden "CHP milletvekilliğinden istifa ediyorum" paylaşımında bulundu. Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in Twitter hesabı hacklendi.

Erdem’in hesabından önce şunlar yazıldı:

CHP milletvekilliği görevimden istifa ediyorum.

Daha sonra Erdem hesabının güvende olduğunu belirterek şöyle yazdı:

Hacker görünümlü lamerlar tarafından hesabımıza müdahale edilmiş, ama onaylı hesap avantajı. An itibariyle hesabımız güvende dostlar...

Bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ndan geldi. Erdoğdu, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, "Eren Erdem'in hesabı çalındı, yazılanları dikkate almayın" dedi.