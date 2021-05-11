CHP'li milletvekilleri eylemde

Rize İkizdere'de köylülerle dayanışmak için bölgeye gelen üç CHP milletvekili, jandarma tarafından engellenmeye çalıştı. İnşaat alanına giren milletvekilleri, iş makinalarının önüne geçerek eylem yaptı.

CHP milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu, Seyit Torun ve Mustafa Tuncer, İkizdere'de direnen halka desteğe geldi. İnşaat alanına danışmanlarıyla birlikte girilmesi engellenen milletvekilleri, kendi başlarına inşaat alanına girdi. Vekiller iş makinalarının önünde oturarak çalışmayı engellemeye çalıştı.

"HEDEF GÖSTERİLDİK"

Engellemelere tepki gösteren Bekaroğlu, İkizdere'de bulunmanın mileltvekili olarak görevleri olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarına da tepki gösteren Bekaroğlu; "Buraya gelenler yabancıdır diye bizi tehdit edip hedef gösterdi. Köylüleri dinleriz ama onlara göstereceğiz dedi. Gösteriyor da. Asker dikilmiş içeriye sadece vekilleri alabilirim diyor. Neden diyince de tehlikeli diyor. E oradaki askerin canı can değil mi peki.

"MİLLETİ TEMSİL EDİYORUZ"

Ülkede dürüst insanlara karşı böylesi bir zulüm başka bir devirde olmamıştır. Biz milletin temsilcileriyiz. Bir kişi bir bölgeden seçilir, bütün ülkeyi temsil eder. Tokat milletvekilinin ne işi var diyor böyle saçma soru olur mu? Sayın bakanın ne işi var o zaman İstanbul vekili değil mi?

MAKİNALAR DURDU

Buranın taşına dokunmayın, maden mühendisleriyle de konuştum, hepsi bazal. Böyle bir zenginlik yok edilir mi? Biz şimdi buraya geldik dokunulmazlığımızı kullanarak, makinalar durdu. Sonrasında ne karar verirler bilmiyoruz, bizim elimizden gelen bu, bunu yapıyoruz. Bakan dün geldi burada herkese hakaret etti, rüşvet teklif etti, böyle şey yapılır mı?"