CHP'li Özkan'dan Erdoğan'a tarihi hatırlatma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Adem Yarıcı'nın Hatay'da Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yakarak yaşamına son vermesi sonrası Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmayı paylaştı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar olmadan önce yaptığı konuşmada, "Vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazarlardan atık topluyorsa, meydanlar 'açız' diye bağırıyorsa, ev kirasını elektriği suyu ödeyemiyorsa, Ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir" demişti.

CHP'li Tuncay Özkan'ın Erdoğan videolu 'çocuklarım aç' intiharı tepkisi mesajı ise şöyle:

Hatay'da 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren vatandaşın ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yaptığı konuşmayı hatırlattı. pic.twitter.com/WdysP8NOz6 — Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) February 7, 2020

"Hatay'da işsiz bir yurttaşımız "çocuklarım aç" diyerek kendini yakarak yaşamına son verdi.

Erdoğan: Vatandaş meydanlarda 'açız' diye bağırıyorsa, kirayı elektriği suyu ödeyemiyorsa, açlık sınırının altındaysa ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir."

Meclis üyesinden kendini yakan kişi için tepki çeken yorum

İşsiz vatandaş valiliğin önünde kendini yaktı!