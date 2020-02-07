Meclis üyesinden kendini yakan kişi için tepki çeken yorum

Ağrı Belediyesi'nin Meclis Üyesi Selma Gökçen, 'çocuklarım aç' diyerek Hatay Valiliği önünde kendini yakan Adem Yarıcı için, "Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" paylaşımında bulundu. Gökçen'ın bu paylaşımı tepki çekti.

Ağrı Belediyesi'nin Meclis Üyesi Selma Gökçen, Hatay Valiliği önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yakan Adem Yarıcı hakkındaki paylaşımı çok sayıda eleştiri aldı.

"UCUZ SİYASİ MANEVRALARI MİLLET YEMEZ"

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından, Adem Yarıcı'ya ilişkin yaptığı paylaşımın altına Ağrı Belediyesi'nin Meclis Üyesi Gökçen, "Kimse açlıktan kendini yakmaz.

Öyle olsaydı Nijerya, Çad, Zambiya, Haiti, Madagaskar, Yemen ve Sierra Leone gibi ülkelerde insan kalmazdı. Böyle ucuz siyasi manevraları millet yemez" yorumunda bulundu.

İşsiz vatandaş valiliğin önünde kendini yaktı!

TEPKİ ALINCA PAYLAŞIMI SİLDİ

Kısa sürede çok sayıda kişitarafından tepki gösterilen ve Yarkadaş'ın da Gökçen'in paylaşımını alıntılayarak, "İnsanlık yerlerde sürükleniyor... Senin adına da utanıyorum Selma Gökçen... Nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsunuz?" diye sormasının ardından Gökçen paylaşımını sildi.

NE OLMUŞTU?

Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adem Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Adem Yarıcı, hastaneye sevk edildiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.