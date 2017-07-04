CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kalbinden rahatsızlandı. Bayraktutan, Akara'ya götürüldü ve kalbine üç stent takıldı.



Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında rahatsızlandı. Bayraktutan Ankara'ya götürülerek hastaneye kaldırıldı. Bayraktutan’a üç stent takıldı. Yoğun sıcakta gerçekleştirilen yürüyüşte daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız rahatsızlanmıştı.