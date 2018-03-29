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  3. 29 Mart 2018 13:15

Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 3 şirkete kayyum atandı.

Çiftlik Bank soruşturmasında 3 şirkete kayyum atandı
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı İsmail Uçar’ın imzasıyla yayınlanan yazılı açıklama şöyle denildi:
“Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Suç örgütüne üye olma’, ‘Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;  İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 29.03.2018 tarihli kararıyla Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited şirketine, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Limited şirketine, Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133/1 maddesi uyarınca üç kişiden oluşan bir heyet kayyum olarak atanmış olup, şirketlerin yönetim organlarına ait yetkileri tümüyle devralan kayyumlar göreve başlamışlardır.”
 

çiftlikbank , kayyum
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