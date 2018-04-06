Çiftlik Bank'ın reklam yüzü olan oyuncu özür diledi

Çiftlik Bank’ının reklam yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik, CNN Türk canlı yayınında konuştu. Mehmet Çevik, "Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız? Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım. Özür dilerim" diye konuştu.

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Deli Demir' karakterini canlandıran ve son yılların en büyük dolandırıcılık hadisesi olan Çiftlik Bank'ın reklamlarında oynayan Mehmet Çevik CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat, İsmail Saymaz ve Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

İSMAİL SAYMAZ: HANGİ SIFATLA SAHTEKARA KEFİL OLUYORSUNUZ?

"Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim." diyen Mehmet Çevik'e gazeteci İsmail Saymaz itiraz etti ve Çevik'in Çiftlik Bank'ın İnegöl'deki tesis açılışında ve Ülke TV'de yaptığı konuşmaları hatırlattı.

Saymaz şöyle konuştu:

Mehmet Bey'e büyük bir itirazım var. Kendisi bilmeden alet olmuş değil. Sizin konuşmanızdan örnek vereceğim. Diyor ki, "Dolandırıldığını düşünenler müsterih olsunlar. Eğer yasalar bizim hesaplayamadığımız zedeleyici noktaya gelirse yarın öbür gün bu ülkenin büyümesine neden olacak bir projenin kapanmasına neden olur. Ama bu projeye 500 bin tane inanmış bir insan var."

Yahu dolandırıcılığı ayyuka çıkmış. Siz hangi sıfatla, hangi yetkiyle sahtekara kefil oluyorsunuz? Yahu siz kimsiniz?

MEHMET ÇEVİK: SİZ BENİM YERİME ORAYA GİTSENİZ...

Oyuncu Mehmet Çevik ise hakkındaki suçlamalara şöyle cevap verdi:

Ben kendimi bilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben sadece bir reklam filminde oynadım. Ben gerçekten farketmeden bir aldatma şebekesinin içinde olmaktan tabi ki hüzün duyarım.

İyi niyetli de olsam üretim sahalarının açılması bu ülke için. Bir fabrikanın, demirhanenin, dökümhanenin, bir abdesthanenin açılması, bu kadar sıkışmışlık içinde benim "inşallah" diyeceğim bir şeydir. Beni hiçbir sofra kendi ödediği diyetin dışında misafir edemez.

50 yılını gerçekten dik duruş, onurlu bir duruş, kendi ekseninde kendi inandığı siyasetinin bile yanlışlarını ortaya koyan bir adamım.

Dikkat ederseniz Tansu Çiller'i aldatanlar vardı. Benim gördüğüm şudur. Ben oyundan falan anlamam. Benim önümde bir saha var. Süt üretim tesisleri var. 2000 tane hayvan var açılıyor. Siz benim yerime oraya gitseniz, reklam yüzüyüm ama 'Acaba finans şeyinde ne var' diye bir araştırma mı yaparsınız?

"ÖZÜR DİLERİM"

Soru gayet net. Ben de gayet net bir cevap veriyorum. Bilmeden istemeden bu ülkelerinin yaralarına bir tehdit açılacakmış, bir üretim yapılacakmış, tarım ve hayvancılık adına bilmem ne yapılacakmış diye sevinç telaşıyla bir halkın içine düşmekten zul duyarım. Tabi ki özür dilerim.

TESİS AÇILIĞINDA SÖYLEDİĞİ 'KUDÜS VE MEKKE' SÖZLERİ...

Gerçekten kuşatılmış bir ülkenin kendi üretim sahalarını açmanın getirdiği bir aptal sevinçten dolayı, içinde olmaktan dolayı bir özür diledim. Lakin o gün o tarihe iyi bakın. Ben hâlâ Kudüs derim, hâlâ Afrin derim.

('Kudüs ve Afrin'in tesis açılışıyla ne alakası var?' sorusu üzerine) Besmele Allah'ın bir ismi. Bir işe başlamak, bir söze başlamaktır. Bunu tartıştırmam bile.

MEHMET ÇEVİK NE DEMİŞTİ

Çiftlik Bank soruşturmasının gerçekleştiği dönemde Ülke TV isimli televizyon kanalında soruları yanıtlayan Mehmet Çevik, "Ölçülü ve planlı bakıldığında bu kadar sallanılan bir yerde bir bankanın üzerine bu kadar gidilseydi çöküş tehlikesi yaşardı. Ama bütün hesapları yapılmış, tehlikeleri gözardı yapılmamış, planlanmış, kurumsal kimliği netlik kazanmış bir şirket, soruşturmanın sonunu bekliyor. Lakin bilinmesi gereken bir şey var; bu birilerinin işine gelmiyor. Küçük bir gazete küpüründen sayfalar dolusu habere gidebiliyor.

'BEN SADECE REKLAMDA OYNADIM, RESMİ GÖREVİM YOK' DEMİŞTİ

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterini canlandıran ve Çiftlik Bank reklamlarında da oynayan Mehmet Çevik, geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir açıklama yapmıştı. Çevik, 'Ben sadece reklamlarda oynadım. Suç mu? Medya ve iletişim danışmanını siz yazdınız. Benim resmi görevim yok' demişti.