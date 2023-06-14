Çılgın Sayısal Loto’dan bir rekor!

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı rekor kırarak tam 213 milyon 13 bin 810 TL’ye ulaştı.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye 13 Eylül 2021’de gerçekleştirilen çekilişte, Denizli Pamukkale’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 212 milyon 285 bin 211 TL’lik ikramiyeydi.

Bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi için büyük ikramiye 213 milyon 13 bin 810 TL’ye ulaştı.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır ?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Yeni uygulamada ise 6 + 1 numara (SüperStar) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 6 TL. SüperStar sayısını oynamak ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.