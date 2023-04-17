Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ortaya çıktı

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ortaya çıktı.

Emret Komutanım’da canlandırdığı Foto Fato karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Nil Erkoçlar 2013’te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla magazin gündemine damga vurmuştu. Adını Rüzgar Erkoçlar yapan ve bir süre sonra evlenen ünlü oyuncu gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT

“Değişimden sonra kendi mesleğimle ilgili iş yapmıyorum" diyerek uzun süre mesleğini yapamayan başarılı oyuncu pek çok iş kolunda çalışarak yoluna devam etmişti.

Tuğa Erkoçlar ile mutlu bir evlilik yaşayan Rüzgar Erkoçlar sosyal medyada oldukça aktif.

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Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu son haliyle beğeni topladı. Rüzgar Erkoçlar'ın son haline "Yakışıklısın", "Hep mutlu ol", "Duygularına sahip çıkıp devam edin helal sana" yorumları yağdı.