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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte tatile çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte tatile çıktı
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28 Mayıs’taki seçimlerinden sonra Marmaris’te ailesiyle tatil yapan ve Kurban Bayramı tatilini de burada geçiren Cumhurbaşkanı, ailesiyle birlikte yeniden tatile çıktı.

Middle East Eye’den gazeteci Ragıp Soylu’nun haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte tatilde. Erdoğan’ın başbakan ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ilk kez bir yılda iki kez tatile çıkmış olması, 28 Mayıs zaferinin ardından Erdoğan’ın yönetimdeki en rahat dönemi olması ile ilişkilendiriliyor.

Etiketler Erdoğan ailesi tatil
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