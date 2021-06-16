Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de Türk vatandaşlarını selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Türk taraftarlarla buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.
BALKONDAN TARAFTARA SELAM GÖNDERDİ
Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
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