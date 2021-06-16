  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de Türk vatandaşlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de Türk vatandaşlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de Türk vatandaşlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Türk taraftarlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

BALKONDAN TARAFTARA SELAM GÖNDERDİ

Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Etiketler türkiye bakü erdoğan taraftar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilipak'tan AK Parti'yi kızdıracak sözler
Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan, Soylu'nun üstünü çizdi''
Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizinde korkulan oldu
Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Sosyal medya şike iddialarıyla çalkalandı
Erdoğan'ın neden ''hamdolsun'' dedi ? Açıklamayı bakın kim yaptı...
Veyis Ateş'in röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu
Borcu yüzünden emeklilik hayali suya düşenlere müjde: Parayı veren emekli olacak!
Defne Samyeli'den Instagram'ı sallayan paylaşım
Son ankette çarpıcı sonuçlar: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar hepsini sildi