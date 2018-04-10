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  3. 10 Nisan 2018 23:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavisi devam eden Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'a ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavisi devam eden Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel  Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın saat  22.00 sularında gerçekleştirdiği ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır  bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık  Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman  Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Kahraman'ın, tedavisi süren Baykal'a yaptıkları ziyaret  yaklaşık yarım saat sürdü. Prof. Dr. Ataman Baykal'ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği  ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

AA

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