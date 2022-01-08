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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipleri Birliği'ne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Tabipleri Birliği'ne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz.

Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı ya? Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor adamlar böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekarsınız yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok. Yapana da taş koydunuz.''

Etiketler Türk Tabipleri Birliği tepki erdoğan
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