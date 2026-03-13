Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan 4 kişi hakkında karar verildi
Aydın'ın Nazilli ilçesindme, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında olduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı. Üzerinde 'CHP Nazilli Gençlik Kolları' yazısı ve logosunun yer aldığı pankart ve afişlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve partili E.İ. gözaltına alındı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ile CHP İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Nazilli CHP İlçe Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.
Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, bu kez adliye binası önünde yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi aldık. Bu sürecin sükunetle yürütülmesi ve yardımları için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi.
DHA
