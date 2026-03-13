  Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan 4 kişi hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan 4 kişi hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan 4 kişi hakkında karar verildi
Aydın'ın Nazilli ilçesindme, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gözaltına alınan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında olduğu 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlattı. Üzerinde 'CHP Nazilli Gençlik Kolları' yazısı ve logosunun yer aldığı pankart ve afişlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri A.Ö., Y.Ç. ve partili E.İ. gözaltına alındı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu ile CHP İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, Nazilli CHP İlçe Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, bu kez adliye binası önünde yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi aldık. Bu sürecin sükunetle yürütülmesi ve yardımları için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi. 

DHA

İşte Benim Stilim'in güzel ismiydi... Evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu!
İşte Benim Stilim'in güzel ismiydi... Evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu!
Eski bakanın akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 1’i polis, 3 yaralı var!
Eski bakanın akaryakıt istasyonu savaş alanına döndü: 1’i polis, 3 yaralı var!
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu
Sahnelerin güzel şarkıcısı bikinili tatil pozlarıyla mankenlere rakip oldu
Sahnelerin güzel şarkıcısı bikinili tatil pozlarıyla mankenlere rakip oldu
Bir dizi daha reyting kurbanı! Final kararı alındı
Bir dizi daha reyting kurbanı! Final kararı alındı
Sıkı bir diyetle 8 kilo veren güzel şarkıcı transparan tarzıyla sosyal medyayı salladı
Sıkı bir diyetle 8 kilo veren güzel şarkıcı transparan tarzıyla sosyal medyayı salladı
Mauro Icardi gece yarısı duyurdu: ''Ben istedim ve remen bitti!''
Mauro Icardi gece yarısı duyurdu: ''Ben istedim ve remen bitti!''
Türkiye'de bir ilk: Kanser tedavisinde yeni dönem başlıyor!
Türkiye'de bir ilk: Kanser tedavisinde yeni dönem başlıyor!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yılan hikayesine dönen konut projesinde şirkete kayyum kararı! Yılan hikayesine dönen konut projesinde şirkete kayyum kararı! Bir aylık bebeğinin bezinden uyuşturucu çıktı! Bir aylık bebeğinin bezinden uyuşturucu çıktı! Tokat'ta daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı Tokat'ta daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı İran'dan İncirlik Üssü'nü hedef alan bir füze daha fırlatıldı! İran'dan İncirlik Üssü'nü hedef alan bir füze daha fırlatıldı! Genç kadın isyan etti: ''Babamın tek suçu orada bulunmaktı...'' Genç kadın isyan etti: ''Babamın tek suçu orada bulunmaktı...'' Türkiye'de bir ilk: Kanser tedavisinde yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk: Kanser tedavisinde yeni dönem başlıyor! Bir dizi daha reyting kurbanı! Final kararı alındı Bir dizi daha reyting kurbanı! Final kararı alındı Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu Yalancı bahara bir kez daha yağış molası... Hafta sonunun hava durumu belli oldu Kuyumcuda şoke eden görüntüler: Soygunculara içi sıcak su dolu çay kazanı fırlattı Kuyumcuda şoke eden görüntüler: Soygunculara içi sıcak su dolu çay kazanı fırlattı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları açıklandı Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçları açıklandı
İstanbul'da yine bir kentsel dönüşümde kontrollü yıkım kontrolden çıktı! İstanbul'da yine bir kentsel dönüşümde kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden gelişme: Kayıp emekli öğretmenin cesedi bulundu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden gelişme: Kayıp emekli öğretmenin cesedi bulundu Tutuklu fenomen Murat Övüç hakkında karar verildi Tutuklu fenomen Murat Övüç hakkında karar verildi ABD ''kaza'' demişti, İslami Direniş grubundan ''uçağı biz vurduk'' açıklaması geldi! ABD ''kaza'' demişti, İslami Direniş grubundan ''uçağı biz vurduk'' açıklaması geldi! Trafikte bir anlık öfke 726 bin TL'ye patladı! Ehliyetlerine de el konuldu Trafikte bir anlık öfke 726 bin TL'ye patladı! Ehliyetlerine de el konuldu Bir çınar daha devrildi: İlber Ortaylı'yı kaybettik! Bir çınar daha devrildi: İlber Ortaylı'yı kaybettik! Kendisini uyanık sanan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu! Kendisini uyanık sanan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu! Hafta sonuna dikkat! İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler açıklandı Hafta sonuna dikkat! İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler açıklandı Okulda Atatürk'e hakaret skandalı: Öğretmen gözaltına alındı Okulda Atatürk'e hakaret skandalı: Öğretmen gözaltına alındı İslam Memiş'ten altın, borsa ve döviz tahmini! Tek tek rakam verdi İslam Memiş'ten altın, borsa ve döviz tahmini! Tek tek rakam verdi