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Cumhurbaşkanlığı'ndan amirallerin beraatine itiraz

Cumhurbaşkanlığı'ndan amirallerin beraatine itiraz
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Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan davada tüm isimlere beraat kararının ardından Cumhurbaşkanlığı’nın mahkemeye “süre tutum” dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Emekli amiraller hakkında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan davanın tüm isimlerin beraatiyle sonuçlanan kararına Cumhurbaşkanlığı da itiraz edecek.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, dava “suçtan etkilenen” olarak katılan sıfatıyla bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın da karardan bir gün sonra mahkemeye “süre tutum” dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı, dilekçede, “Mahkemeniz hükmünü, yasa ve hukuka uygun bulmadığımızdan istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunuyoruz” dedi. Gerekçeli hükmün tebliğ edilmesinin ardından gerekçeli ve ayrıntılı istinaf başvurusunun yapılacağı kaydedilen dilekçede, yasal süre içinde bu başvurunun yapılabilmesi için süre istendi.

 NE OLMUŞTU?

Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) tarikat yapılanmasına izin verilmemesi çağrısında bulundukları gerekçesiyle yargılanan emekli amirallerin davası, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Buna göre eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel ile emekli amiraller Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 103 sanık, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan beraat etti.

Cumhuriyet

Etiketler Atilla Kezek Atilla Kıyat Arif Vehbi Alpman Ergün Mengi Işık Biren İlker Güven Mustafa Özbey Namık Kemal Çalışkan Osman Metin Açımuz Ramazan Cem Gürdeniz Türker ertürk Bülent Bostanoğlu Eşref Oğuz Yiğit Murat Bilgel amiraller
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