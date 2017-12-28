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  3. 28 Aralık 2017 19:18

Darbeci komutanlar hakkında karar verildi

Edirne'de FETÖ darbe girişiminde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu eski 3 rütbeliye müebbet hapis cezası verildi.

Darbeci komutanlar hakkında karar verildi
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 54.  Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında olduğu  eski 3 rütbeli sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına,  tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun,  Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya ve İsmet Sezgin ile tutuksuz sanıklar ve avukatları  hazır bulundu.

Karardan önce sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Arı, "Kanunsuz emir  almadım ve vermedim, Suç işlemedim. Vicdanınızın sesini dinleyerek cesur bir  karar verin lütfen." dedi.

Tekinaslan ise darbenin hiçbir şekilde parçası olmadığını ileri  sürerek "Sadece mahkemenize hesap veriyorum, vicdanıma hesap vermiyorum.  Adaletinizle bin yaşayın." diye konuştu.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve  beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Tuğgeneral Arı, Ramazan Altun ve Ekrem  Tekinaslan'a "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini  yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca, İsmet Sezgin'e 7 yıl 6 ay, Sinan Çamur'a 6 yıl 3 ay,  Bülent Yılancı, Kaan Kaya ve Ali Soylu'ya 1 yıl 6 ay, Furkan Avcı ve Oğuzhan  Çevik'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Avcı ve Çevik'in etkin  pişmanlıktan yararlandıkları için hüküm geriye bırakıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ali Koç, Ayhan Atasoy, Ercan Çıkar, Harun  Kiraz, İlhan Pekçur, Mehmet Sağlık, Mustafa Gençay, Oğuz Özcan, Özhan Yurduğüzel,  Şeref Karataş, Tahsin Arda Karabiber ve Zafer Dağdeviren üzerine atılı suçları  işlediklerine  dair suç suç varlığını ortaya koyacak  herhangi bir kasıtlarının  varlığının saptanamadığından beraat etmelerine karar verildi.

Mahkeme Başkanı, Arı, Tekinaslan, Altun ve Sezgin'in, verilen ceza  süreleri dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

AA

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