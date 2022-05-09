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DEAŞ'ın ''Karadul'' canlı bombaları yakalandı

DEAŞ'ın ''Karadul'' canlı bombaları yakalandı

Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında örgütün ''Karadul'' olarak isimlendirdiği canlı bomba 2 kadının da olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus’ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, S.E., K.F.K., A.A.M., H.A.A., A.E.K., H.S., A.H., O.S. ve E.A.’yı gözaltına aldı. Şahıslardan 2’sinin örgütün ’Karadul’ olarak adlandırdığı canlı bombacı kadınlar olduğu, eylem için kente geldikleri ortaya çıktı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ekiplerin, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İHA

Etiketler deaş karadul canlı bomba
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