Deniz Kuvvetleri'nin gemileri 8 aydır karantinada

Dünyayı saran koronavirüs salgının Türkiye’de Mart ayında görülmesiyle beraber Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çalışan personel gemilerinde karantinaya alındı. Ve yaklaşık 8 aydır ailelerine hasret yaşıyor.

Sözcü’nün haberine göre,“Pandemi” gerekçesiyle yollanmayan personellerin aileleri sosyal medya üzerinden seslerini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a duyurmaya çalışıyor. Gemide tutulan personelin aileleri, “Çocuklarımız, babalarının yüzünü unuttu.

Birilerine her gün test yapılırken deniz kuvvetleri personellerine neden test yapılmıyor?” diyerek duruma isyan ediyor. İşte yetkililere yollanan mesajlardan bazıları:

D.A: Deniz kuvvetleri personeli eşim korona yüzünden aylardır eve gelmiyor. Öğretmenim. Kızımla bir başıma kendimi koruyacağım diye aklım çıkıyor. Ama okullar açılıyor, aklım almıyor!

H.K: Ne zaman döneceği belli olmayan eşlerimizi bekliyoruz.

M.B: Beklemeye devam ediyoruz. Sizlerin evinize gittiğiniz eşlerinizi, çocuklarınızı gördüğünüz gibi belki olur da bir gün yanlışlıkla hatırlarsanız aileleri vardı diye eşlerimizi gönderirsiniz…

B.S: Gemideki personele de esneklik gelsin. Bir ay sonra doğum yapacağım ve eşimin yanımda olup olamayacağını bile bilmiyorum. Bu psikolojiden kurtarın bizi.

G.B: Limana yanaşılıyor ama gemiden inmek yasak! Onlarında bir ailesi var! Bunaldı hepsi! Virüs sadece gemilerde mi bulaşıyor? Diğer kuvvetler neden serbest?

Z.K: Çocuğumun gözyaşı hakkını helal etmiyorum. Yazıklar olsun!

MSB: Denizciliğin maalesef fıtratı bu

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise personellerin gemiden çıkarılmadıklarını doğruladı. Yaptıkları açıklamada, “Tüm gemilerde dahili havalandırma olduğu için herkes aynı havayı soluyor. Bir kişinin korona olması fıkrateyndeki 300 kişinin korona olması demek. Olağanüstü bir hal yaşanıyor. Ailelerimiz çok kıymetli fakat denizciliğin fıtratı bu” denildi.

"Sarayda her gün test yapılırken denizci personelden esirgenemez"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Deniz Kuvvetleri personelinin yaşadığı bu sıkıntıdan uzun bir süredir haberdar olduğunu söyledi. Özel tepkisini şöyle dile getirdi: “Pandemi birkaç ayda sona ermemiştir ve birkaç yıla kadar uzayacak bir dönemi kapsayacağı anlaşılmaktadır. Deniz Kuvvetleri personelinin birikmiş izinlerinin kullandırılıp, yüzer unsurlara test ve karantina dönemiyle yeniden katılabilecekleri bir çözümün artık düşünülmesi gerektiği ortadadır. Sarayda her gün test yapılabilirken, Deniz Kuvvetleri personelinden bunun esirgenmesi kabul edilemez. Bu insan haklarına da aykırıdır.”