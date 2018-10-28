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  3. 28 Ekim 2018 14:42

Denize düşen gencin cesedi bulundu

Giresun'un Espiye ilçesi sahilinde denize düşen 17 yaşındaki Sefa Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Denize düşen gencin cesedi bulundu
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Espiye'de, dün akşam saatlerinde, sahildeki kayalıklardan gencin denize düştüğünün ihbar edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AKUT ile Giresun İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, sevk edildi. Suda arama çalışması başlatılırken, denize düşen gencin adının Sefa Çelik olduğu öğrenildi. Havanın kararması nedeniyle dün son verilen arama- kurtarma çalışmasına bugün sabah yeniden başlandı. Ekipler, Çelik'in kayalıklardan düştüğü yerin yakınlarında cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çelik'in cesedi, otopsi için Espiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çevredeki bazı görgü tanıkları, gencin intihar etmek istediğini; atladıktan sonra kurtulmaya çalışsa da dalgalar arasında kaybolduğunu öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





DHA

giresun
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