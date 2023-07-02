Depoları doldurun 2,11 TL zam geliyor!

Kurban Bayramı'na akaryakıt zammıyla giren Türkiye, bayramdan da zamla çıkıyor. Bu sefer akaryakıtta 2 TL 11 Kuruşluk bir zam bekleniyor.. İşte zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam ederken, akaryakıt Kurban Bayramı öncesinde fiyatları bir kez daha zamlanmıştı.

Zam yağmuru sağanak şekilde yağmaya devam ediyor. Araç sahiplerine kötü haber geldi.

Dolar/TL'de değer kayıplarının devam etmesi sonrasında ise sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına salı gününden itibaren zam gelmesi bekleniyor.

2 TL 11 KURUŞLUK DEV ZAM

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre benzinin litre fiyatına 2 TL 11 Kuruş daha zam geliyor.

4 Temmuz Salı günü itibariyle geçerli olacak yeni dev zamla birlikte benzin fiyatları Cumhuriyet tarihi rekorlarını bir kez daha alt üst edecek.

Benzine gelecek 2 TL 11 Kuruşluk zamla birlikte motorin ve LPG fiyatlarında bir değişim "şimdilik" beklenmiyor.

İşte 2 Temmuz Pazar günü itibariyle güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 2 Temmuz Pazar günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 24,91 TL

Motorin fiyatı: 24,69 TL

LPG fiyatı: 11,36 TL Ankara Benzin fiyatı: 24,51 TL

Motorin fiyatı: 24,29 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 25,12 TL

Motorin fiyatı: 25,01 TL

LPG fiyatı: 11,91 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 24,63 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG fiyatı: 11,70 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 24,70 TL

Motorin fiyatı: 24,62 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 25,18 TL

Motorin fiyatı: 24,98 TL

LPG fiyatı: 11,43 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 24,06 TL

Motorin fiyatı: 23,85 TL

LPG fiyatı: 11,91 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 24,61 TL

Motorin fiyatı: 24,47 TL

LPG fiyatı: 11,73 TL

Kars

Benzin fiyatı: 24,96 TL

Motorin fiyatı: 24,90 TL

LPG fiyatı: 11,83 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 24,74 TL

Motorin fiyatı: 24,62 TL

LPG fiyatı: 11,76 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 24,90 TL

Motorin fiyatı: 24,79 TL

LPG fiyatı: 11,96 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 24,73 TL

Motorin fiyatı: 24,69 TL

LPG fiyatı: 11,70 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.