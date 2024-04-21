Deprem anında düğün salonunun tavanı çöktü

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde bir düğün salonunun tavanı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

AFAD'ın verilerine göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar kendini dışarı attı. Düğün salonunun asma tavanı çöktü Deprem nedeniyle ilçe merkezinde özel bir düğün salonunun ters tavanı düştü. Bu sırada bir nişan töreninin yapıldığı salonda bulunanlar panik halinde dışarıya kaçtı.



Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. DHA