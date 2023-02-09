Deprem bölgesinde 206 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgesinde görevlendirilen savcı sayısı 206'ya ulaştı.
Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bakan Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, başka illerde görev yapan birçok savcı, deprem bölgesinde görevlendirildi. Kahramanmaraş'ta 53, Elbistan'da 12, Göksun'da 2, Hatay'da 54, Hassa'da 5, İskenderun'da 14, Kırıkhan'da 5, Samandağ'da 2, Adıyaman'da 52, Malatya'da 2 ve Osmaniye'de 5 olmak üzere deprem bölgesinde 206 ilave savcı görevlendirildi.
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