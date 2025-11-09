  1. Anasayfa
  3. Deprem fırtınası yaşanan Balıkesir bir kez daha sallandı!

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 11.58 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

