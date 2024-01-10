Depremde 38 kişiye mezar olan Emek Apartmanı davasında yeni gelişme

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Emek Apartmanı'na ilişkin 9 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın bulunduğu 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, diğer sanıklar ile avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduklarını savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.