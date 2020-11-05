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  3. 05 Kasım 2020 12:38

Depremde mahsur kalan vatandaşların ses kayıtları ortaya çıktı

İzmir'deki depremde yan yatan Cumhuriyet Sitesi'ndeki binalarda yaşayan kişilerin panik anları ses kayıtlarına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşların ''Kapı sıkıştı bizim ne olur yardım edin'' diyerek yardım istediği ortaya çıktı.

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Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ilçesini vurdu. 4 bloktan oluşan ve 3’ü yan yatan Barış Sitesi’nin hemen yanında bulunan Cumhuriyet Sitesi’ndeki iki binada depremde yan yattı.

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, Cumhuriyet Sitesi’nde yaşayan kişilerin panik anları ses kayıtlarına yansıdı. Apartmanda yaşayan kişiler, o anlarda kendi aralarında kurduğu iletişim grubundan haberleşti. Bazı kişiler bu grup aracılığıyla yardım çağrısı yaptı. Yan yatan binada kapıların sıkışması nedeniyle sıkıntı yaşadılar. Yan yatan Cumhuriyet Sitesi’nde yaşayanlar, kapıların açılmaması nedeniyle içerde kaldı. Bir kişinin, “Kapı sıkıştı bizim ne olur yardım edin bize” dediği ortaya çıktı.

Yine o sırada dışarıda bulunan ve saniyeler sonra evine gelen bir kadının, “Komşular bizim evimiz yıkılmış” dediği anlar da ses kayıtlarına yansıdı.



“Whatsapp grubuyla içerde kaldıklarını duyduk”
Deprem anında şehir dışında olan Aziz Erkul (61), “Biz koronadan dolayı köydeki evde kalıyorduk. Apartmanın whatsapp grubundan deprem olduğunu öğrendik. 23 yıldan beri burada oturuyorduk. İnsanlarla diyaloğumuz çok iyiydi. Whatsapp grubuyla içerde kaldıklarını duyduk. Onları duyunca biz yıkıldık komşularımıza bir şey oldu mu diye” dedi.

Zeliha Erkul da, “O anda evimiz eşyalarımız hiç aklımıza gelmedi. Komşularımıza bir şey oldu diye korktuk” şeklinde konuştu.

Yan yatan Cumhuriyet Sitesi ve Barış Sitesi’ndeki yıkım çalışmaları ise devam ediyor.

İHA

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