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Depremde yıkılan binanın mühendisine tutuklama

Depremde yıkılan binanın mühendisine tutuklama
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde depremde yıkılan binanın inşaat mühendisi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın inşaat mühendisi tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen ilçede yıkılan bir binaya ilişkin soruşturma kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu çerçevede olayla bağlantısı olduğunu belirlediği inşaat mühendisi Y.Ş.Y'yi gözaltına aldı.

Adliyeye götürülen zanlı, sorgulandığı savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

50 BİN 783 CAN KAYBI

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde  Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da büyük yıkım meydana gelmişti. 

Resmi kayıtlara göre 6 Şubat'taki depremlerde 37 bin 984 bina yıkıldı, 50 bin 783 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 115 bin 353 olarak açıklandı.

Etiketler Deprem bina depremde yıkılan bina
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