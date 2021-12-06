Devlet Bahçeli: Vakıf kuracağız ve başkanı ben olacağım

Alparslan Türkeş Vakfı tartışmalarıı sonrası açıklama yapan Devlet Bahçeli, yeni kuracakları Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın başkanının kendisi olacağını ifade etti.

Başkanlığı Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş tarafından yürütülen Alparslan Türkeş Vakfı'nın Alparslan Türkeş anmasında olaylar yaşanmış ve vakıf üyeleri darbedilmişti. Mhp lideri Devlet Bahçeli, bu olaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tuttu. Parti kurmayları da vakfı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yakın olmakla eleştirmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada yeni bir vakfı kuracaklarını dile getirdi. Yalçın, vakfın isminin de Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı olacağını belirtti.

"GERÇEK VARİSLERİ OLARAK VAKIF KURUYORUZ"

Yalçın, "Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" dedi.

BAHÇELİ: BAŞKANI BEN OLACAĞIM

MHP lideri Devlet Bahçeli, tüm bu yaşananların ardından yeni vakıfla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın açıklamalarını doğrulayan Bahçeli, "Yeni bir vakıf kuracağız ve başkanı ben olacağım" ifadelerini kullandı.