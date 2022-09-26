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Dikkat! Yarınki feribot seferleri iptal edildi

Dikkat! Yarınki feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de beklenen fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege’de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe- Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "27.09.2022 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler kuzey ege feribot seferleri gökçeada fırtına
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