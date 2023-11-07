Dilan - Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Savcılık itiraz etti

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklandığı soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için savcılık itirazda bulundu.

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan G.Y., Y.A.D., B.G., C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğer şüpheliler tutuklanmıştı.



Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti.