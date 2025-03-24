  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dilek İmamoğlu: ''Hiçbirimiz sessiz kalamayız''

Dilek İmamoğlu: ''Hiçbirimiz sessiz kalamayız''

Dilek İmamoğlu: ''Hiçbirimiz sessiz kalamayız''
Güncelleme:

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu bir açıklama yaparak "Buna hiçbirimiz sessiz kalamayız" dedi.

Tutuklanarak cezaevine konulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu protesto gösterleri sonrasındaki gözaltılarla ilgili olarak X’ten bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin tüm köklü kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının köklü ve güçlü yapılarına; tüm vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum.

Üniversiteli öğrencilere yaşatılanlar bir insan hakkı meselesidir. Hakkını arayan ve sesini duyuran kadınlara, erkeklere, emeklilere yapılanlar bir hukuksuzluk meselesidir. Basın mensuplarına, gazetecilere yaşatılanlar bir özgürlük meselesidir. Buna hiçbirimiz sessiz kalamayız.

Biz aynı topraklarda yaşayan, ülkenin huzurunu düşünen tek bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ve hep birlikte ses vererek insanlığın ve adaletin yanında olursak hepimiz için huzuru ve eşitliği sağlayacağız.”

 

Etiketler dilek imamoğlu dilek kaya imamoğlu tepki istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı
CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu