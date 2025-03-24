Dilek İmamoğlu: ''Hiçbirimiz sessiz kalamayız''

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu bir açıklama yaparak "Buna hiçbirimiz sessiz kalamayız" dedi.

Tutuklanarak cezaevine konulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu protesto gösterleri sonrasındaki gözaltılarla ilgili olarak X’ten bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin tüm köklü kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının köklü ve güçlü yapılarına; tüm vatandaşlarımızın vicdanına sesleniyorum.

Üniversiteli öğrencilere yaşatılanlar bir insan hakkı meselesidir. Hakkını arayan ve sesini duyuran kadınlara, erkeklere, emeklilere yapılanlar bir hukuksuzluk meselesidir. Basın mensuplarına, gazetecilere yaşatılanlar bir özgürlük meselesidir. Buna hiçbirimiz sessiz kalamayız.

Biz aynı topraklarda yaşayan, ülkenin huzurunu düşünen tek bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ve hep birlikte ses vererek insanlığın ve adaletin yanında olursak hepimiz için huzuru ve eşitliği sağlayacağız.”