Dışişleri Bakanlığı'ndan 2 isme yeni görev
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.
METİN FEYZİOĞLU'NUN PRAG BÜYÜKELÇİSİ OLARAK ATANDI
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
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