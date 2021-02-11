Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Osman Kavala resti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Osman Kavala'yla ilgili olarak ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi. Açıklamada "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Türkiye'de tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

"Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır" diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"AİHM’in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır.

Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez."





ABD'den ''Osman Kavala'yı serbest bırakın'' çıkışı