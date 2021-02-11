ABD'den ''Osman Kavala'yı serbest bırakın'' çıkışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir defa daha Türkiye'ye 39 aydır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'yı serbest bırakma çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price imzasıyla yayınlanan metinde, Kavala'ya yöneltilen suçlamalar, devam eden tutukluluğu, davasının görülmesindeki gecikmeler ve hakkındaki davaların birleştirilmesinin "hukukun üstünlüğü ile demokrasiye zarar verdiği" vurgulandı. Açıklamada "Türkiye'ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara uyması, iç hukuku ve uluslararası hukukun yüklediği sorumluluk dahilinde davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm bulunması konusunda ısrar ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca dosyası Kavala davasıyla birleştirilen ABD vatandaşı akademisyen Henri Barkey hakkındaki suçlamaların da 'dayanaksız' olduğu, davanın hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması gerektiği belirtildi.