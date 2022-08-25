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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki çatışmalarla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'daki çatışmalarla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında 5 ay sonra yeniden başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Etiyopya’da Federal Hükümetin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesin hilafına çatışmaların yeniden başladığına dair haberleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz.

Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloga dönmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz.

Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir.

Etiketler dışişleri etiyopya
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