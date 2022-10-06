Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayland’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Tayland’da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tayland’da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda çoğu çocuk 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Tayland halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.