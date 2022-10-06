Dışişleri Bakanlığı'ndan Tayland’a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Tayland’da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tayland’da bir anaokulunu hedef alan silahlı saldırıda çoğu çocuk 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Tayland halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol