DİSK-AR: ''İşsizlik ve iş kaybı oranı yüzde 50''

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs dönemi işsizlik oranını yüze 12,9, son bir yıldaki istihdam kaybını 2 milyon 411 bin olarak açıklarken, DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) çarpıcı bir rapor paylaştı.

Corona virüsü salgınının etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybının Mayıs 2020'de 17,2 milyona yükseldiğini belirten DİSK-AR, revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranı yüzde 50 olarak hesapladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından önerilen yöntemle salgının yarattığı gerçek istihdam kaybını ve işsizliği hesaplayan DİSK-AR, “TÜİK'in dar tanımlı (resmi) işsizlik oranı ve sayısı gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Rapora göre, salgın Mayıs 2020'de en az 8,6 milyon yeni eşdeğer istihdam kaybı ve işsize yol açtı

“TÜİK'in işsizlik hesaplama tekniği Covid-19 gibi bir salgın döneminin etkilerini yansıtmaktan uzaktır” denilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar 3,5 milyon işçi kısa çalışma ödeneği ve 1,8 milyon işçi de ücretsiz izin ödeneği (nakdi ücret desteği) aldı. İŞKUR bu kişileri işsiz saymadı. Öte yandan kısa çalışma ödeneği alamayan, kayıt dışı veya kendi hesabına çalışıp işsiz kalanların önemli bir bölümü ise Covid-19 nedeniyle iş arama eğiliminde olmadığından iş gücü piyasası dışına çıktılar ve onlar da işsiz sayılmadı.”

İŞBAŞINDA OLMAYANLARIN SAYISI 4 MİLYON ARTTI

“TÜİK verilerinin detaylarına bakıldığında Türkiye tarihinin en büyük istihdam daralması ve iş kaybının yaşandığı görülmektedir”, denilen raporda,



“TÜİK verilerine göre işgücü son bir yılda 2 milyon 742 bin azalarak 32 milyon 426 binden 29 milyon 684 bine geriledi. İstihdam Mayıs 2019-Mayıs 2020 arasında 2 milyon 411 bin azalarak 28 milyon 269 binden 25 milyon 858 bine düştü. Mayıs 2019'da 26 milyon 961 bin olan istihdam içinde olup işbaşında olanların sayısı 6 milyon 474 bin kişi azalarak 20 milyon 487 bin oldu. İşbaşında olmayanların sayısı ise son bir yılda 4 milyon 63 bin kişi artarak 1 milyon 308 binden 5 milyon 371 bine yükseldi.”