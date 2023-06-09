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DİSK'ten TÜİK önünde gelir adaletsizliği isyanı

DİSK'ten TÜİK önünde gelir adaletsizliği isyanı
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DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Gelir eşitsizliğindeki adaletsizliğe isyan ediyoruz" denildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilciliği, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyon rakamlarına tepki amacıyla yapılan açıklamada, "Gelir eşitsizliğindeki adaletsizliğe isyan ediyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

DİSK, açıkladığı gerçeği yansıtmayan enflasyon verilerine tepki amacıyla bugün TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yapacağını, şu ifadelerle duyurmuştu:

“TÜİK'in açıkladığı gerçek dışı enflasyon rakamlarıyla emekçilerin ekmeğiyle oynamasını protesto etmek, TÜİK'i hukuka uymaya, görevini yapmaya ve gerçekleri açıklamaya davet etmek amacıyla TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir.”

Etiketler disk tüik Türkiye istatistik kjurumu
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