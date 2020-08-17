Diyanet'i eleştiren boksöre ''kurşunlu'' tehdit!

Almanya'da yaşayan Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, kendisine hedef alan ölüm tehdidi mesajını duyurdu.

Twitter hesabından yazan şampiyon boksör "Bugün arabanın camında bir zarf vardı zarfın içinde bir kurşun. Selamınızı aldım helal olsun" ifadelerini kullandı.

“DİYANET’İ ELEŞTİRDİM, KURŞUNLA TEHDİT EDİLDİM”

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, arabasının camına bırakılmış zarf içindeki tek ‘kurşunla’ tehdit edilen Türk boksör Ünsal Arık Cumhuriyet’e konuştu.

Arık, olayın muhtemel sebeplerine ilişkin olarak, “Bu hafta Alman gazetelerine, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hakkındaki düşüncelerimi söyledim. Bu kapsamda, söz konusu kuruma bağlı camilerde dinden çok siyaset yapıldığını; Erdoğan iktidarının buralara müdahalelerde bulunduğunu; Diyanet’in ise artık eski Diyanet olmadığını belirttim ve bunun üzerine söz konusu tehdit mektubunu aldım” dedi.

Kişisel olarak şüphelendiği biri olmadığının altını çizen Arık, olayı gerçekleştirenlerin, “Erdoğan ve AK Parti’ye sempati duyan kişiler olduğuna yüzde yüz eminim” dedi.

“KİMSE BENİ SATIN ALAMAZ”

Daha önce de tehditler aldığını ifade eden Arık, ancak bu defa arabasının camına iliştirilmiş bir zarfın içindeki kurşunla karşılaştığını ve bunun sıradan bir tehdit olmadığını belirtti. Arık konuya ilişkin olarak, “Evet, çok sık tehdit alıyorum, en çok da sosyal medya üzerinden ama onları çok da fazla ciddiye almıyorum” dedi.

Arık ayrıca, “Hak, hukuk, adalet ve insan hakları için mücadele veriyorum, bu sebeple korkum yok. Kimse beni parayla satın alamaz, ben şerefimi ve namusunu sokakta bulmadım...” dedi.

“GÖZLERİM SOKAKLARDA”

Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Arık, “Henüz şikayet etmedim. Gözlerim sokaklarda, bekliyorum...” dedi. Arık, bu defa rakibinin gözünün önünde olmadığını, bir sokak köşesinde arkasından saldırabileceğini de sözlerine ekledi.

“SESİMİZİ YÜKSELTELİM!”

Şampiyon boksör Arık, kendisini seven ve durumunundan kaygı duyanlar için şu mesajı verdi:

“Bu mücadele sabır gerektiriyor... İyiler, eninde sonunda her zaman kazanır ama önemli olan birlik ve beraberliktir. En başta da söylediğim gibi sabırlı olmak gerekiyor. Karşımızdaki insanlar haksızlık yapıyor, yeri geliyor faul yapıyor, ancak biz ama aynı seviyeye düşmemeliyiz. İlla vurup kırmak gerekmiyor, onlara sayımızı gösterelim, sesimizi yükseltelim...”

NE OLMUŞTU?

Bir süredir AK Partililerin hedefinde olan Arık hakkında AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan, Arık hakkında şarkı yaparak kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Arık, 2014 yılında da üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmış ve uzun süre gündeme oturmuştu.

