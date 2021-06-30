Diyanet'ten de Elmalı Davası'na tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, kamuoyunda büyük tepki Elmalı Davası ile ilgili Twitter'dan paylaşım yaptı: Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismara uğramasının ardından yaşanan tahliyelere tepki gösterdi "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.

"CEZASI KALMAYACAKTIR"

Twitter'dan paylaşım yapan Erbaş, şunları kaydetti: "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır.

"TAVİZ, TEHİR VE İHMAL SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz."

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Finike ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara uğradığı ile ilgili dava Ocak ayında görülmüştü. 3'üncü duruşmada tutuklu sanıklar serbest bırakılmıştı.

Bunun ardından çocukların yaşadıkları cinsel istismarı çizim ve yazı ile anlattığı görsellerin ortaya çıkmış, bu durum toplumda infiale neden olmuştu.

Elmalı davasındaki tepki çeken tahliyeler ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de HSK sürecinin başladığını açıklamıştı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Gül "Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" ifadelerini kullanmıştı.