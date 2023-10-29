''Dolar 24 TL iddiası'' ortalığı karıştırdı

Dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken akşam saatlerinde Google'a Dolar kaç TL diye soranlar 24 TL yanıtıyla şaşırdı.

Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği dolar/euro kuru akşam saatlerinde birçok kullanıcıyı şaşırttı. Doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar google "dolar ne kadar?" yazdığından karşılığında 24.05 lira sonucuyla karşılaştı.

Google'da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü.

Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş olan doların Google tarafından neden 24.05 lira gösterildiği ise bilinmiyor. Konunun bir sistem hatası olma ihtimali üzerinde durulurken şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

Piyasaların kapalı olması nedeniyle merak edilen durum sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada tartışılan olayın teknik arızadan olduğu düşünülürken Google tarafından neden 24,05 lira gösterildiği ise çözümlenemedi.

Oysa Google Dolar kuru için 24 TL derken, piyasalar kapalı olsa da Dolar kuru 28,16 TL'den, Euro 29,78 TL'den işlem görüyor.

İşte Google'daki Dolar kuru hatası: