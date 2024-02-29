Dolar, Euro, altın uçuyor, TL kuruş kuruş eriyor...

Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallere karşı değer kaybı tüm hızıyla sürüyor. Piyasalar yeni güne de yeni rekor seviyelerle başladı... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalarda Şubat ayının son işlem gününde de Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ediyor.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar/TL 31,38 TL seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilerken Türk Lirası'nın yıl başından beri dolar karşısındaki kaybı yüzde 4,8'e yükseldi. Dolar/TL kuru gibi Euro/ TL de ilk kez 34 TL seviyesini aştı.

Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, Dolar/TL'nin yıllık ortalama değerlerinin 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edildiği belirtildi. Bu gelişmeler, Türk Lirası'nın uluslararası para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybının boyutunu ve etkilerini gözler önüne seriyor.

İşte 29 Şubat Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 31,21 TL'den, Euro 33,93 TL'den, Sterlin 39,57 TL'den, Japon Yeni ise 20,90 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,18 TL'den, Euro 33,80 TL'den, Sterlin 39,47 TL'den, Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 35 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 43 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 464 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 256 TL'den, Gümüş ise 22,61 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 32 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 38 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 464 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 256 TL'den, Gümüş ise 22,44 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 62 bin 469 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 448 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,17 Dolar'dan işlem görüyor.