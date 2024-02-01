Dolar, Euro, altın yeniden zirvede

Güne 2 bin 45 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 32 Dolar'dan,

1.996 TL'den başlayan Gram altın 1.985 TL'den,

3 bin 359 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 340 TL'den,

13 bin 824 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 742 TL'den,

22,44 TL'den başlayan Gümüş ise 22,15 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 44 Dolar'dan, Gram altın 1.991TL'den, Çeyrek altın 3 bin 359 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 824 TL'den, Gümüş ise 22,57 TL'den fiyatlanmıştı.