Dolar, Euro, altın yeniden zirvede
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Şubat ayının ilk gününe de zirvede başladı. ABD Merkez Bankası FED'in 2024 yılına ilişkin ilk faiz kararının ardından işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Haber3com
Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası FED'in yeni yılın ilk faiz kararı dün akşam belli oldu.
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alan FOMC bugünle beraber 4 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu.
Geçen hafta da TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmişti.
İşte 1 Şubat Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...
Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni
Güne 30,36 TL'den başlayan Dolar 30,36 TL'den,
32,89 TL'den başlayan Euro 32,90 TL'den,
38,50 TL'den başlayan Sterlin 38,52 TL'den,
20,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.
32,89 TL'den başlayan Euro 32,90 TL'den,
38,50 TL'den başlayan Sterlin 38,52 TL'den,
20,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta Dolar 30,34 TL'den, Euro 32,90 TL'den, Sterlin 38,58 TL'den, Japon Yeni ise 20,55 TL'den işlem görmüştü.
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