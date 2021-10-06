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Dolar, Euro, Sterlin, gümüş, altın birlikte uçtu! Dolar 9 TL'ye dayandı

Dolar, Euro, Sterlin, gümüş, altın birlikte uçtu! Dolar 9 TL'ye dayandı

Piyasalarda yükseliş sürüyor. Dolar/TL yeniden 9 TL sınırına dayandı. İşte hafta başından bu yana yükselişini sürdüren piyasalarda, dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto paralarda son durum...

Döviz kurları haftaya başladığı seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Açıklanan enflasyon verilerinin de ateşlediği piyasalarda ibreler yukarı yönlü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

Dolar, küresel ekonomik büyüme görünümüne dair endişelerin artması ve işlemcilerin Fed'in para politikasını sıkılaştırma takvimi hakkında ipucu edinmek için ABD istihdam verilerini beklemesine rağmen dalgalı geçen seansta yükseldi.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,88 TL'den, Euro 10,27 TL'den, Sterlin ise 12,08 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,8680 lira, avronun satış fiyatı ise 10,2820 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6,42 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.759 dolar olan altında, gram altın 498/502, çeyrek altın 808/825, Cumhuriyet altını ise 3.325/3.361 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASALARI

Haftasonu boyunca piyasaların yeşil olduğu kripto para piyasasında ise, Bitcoin 54 bin 300 dolardan, Ethereum ise 3 bin 571 dolardan fiyatlanıyor.

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